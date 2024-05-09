Артета высказался о продлении контракта с Жоржиньо

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал заключение нового договора с полузащитником Жоржиньо.

Итальянец подписал с «канонирами» контракт, рассчитанный до конца следующего сезона. Также сделка предусматривает возможность пролонгации ещё на один год.

«Жоржиньо – важная часть команды, образец для подражания. Он обладает лидерскими качествами и уникальными игровыми данными, что позволяет ему делать лучше всех товарищей по команде. Мы очень рады, что он и его семья преданы нашему клубу, будет здорово продолжить этот путь вместе», – заявил Артета в интервью официальному сайту «Арсенала».