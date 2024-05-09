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Романо назвал условие ухода Бремера из «Ювентуса» – игрок интересен «Манчестер Юнайтед»

09 Мая 2024 • 23:06 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Арсенал
12.05 18:30

Инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о возможном уходе центрального защитника Глейсона Бремера из «Ювентуса».

Бразилец является трансферной целью «Манчестер Юнайтед» на предстоящее лето, о чём неоднократно сообщали различные источники. По сообщениям Романо, между представителями Бремера и «Ювентусом» существует устная договорённость, согласно которой игроку будет позволено уйти, если за него предложат порядка 55-60 млн евро.

Глейсон Бремер провёл 37 поединков за команду Массимилиано Аллегри в текущей кампании, записав на свой счёт три забитых мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего футболиста в 60 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед Фабрицио Романо Глейсон Бремер трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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