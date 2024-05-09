В «Манчестер Юнайтед» определили приоритетных кандидатов на замену Эрику тен Хагу.

Вероятность скорого ухода нидерландского специалиста продолжает расти из-за неудачных выступлений команды в заключительной части сезона. Как сообщает журналист Дэвид Макдоннелл, в настоящий момент фаворитами на пост, который может освободить тен Хаг, являются Гарет Саутгейт (сборная Англии) и Томас Тухель («Бавария»).

Действующий контракт Саутгейта с Футбольной ассоциацией Англии рассчитан до декабря текущего года. Тухель, как известно, покинет «Баварию» сразу после завершения текущей кампании.