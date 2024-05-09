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Названы два главных кандидата на должность тренера «Манчестер Юнайтед» слухи

09 Мая 2024 • 22:51 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Арсенал
12.05 18:30

В «Манчестер Юнайтед» определили приоритетных кандидатов на замену Эрику тен Хагу.

Вероятность скорого ухода нидерландского специалиста продолжает расти из-за неудачных выступлений команды в заключительной части сезона. Как сообщает журналист Дэвид Макдоннелл, в настоящий момент фаворитами на пост, который может освободить тен Хаг, являются Гарет Саутгейт (сборная Англии) и Томас Тухель («Бавария»).

Действующий контракт Саутгейта с Футбольной ассоциацией Англии рассчитан до декабря текущего года. Тухель, как известно, покинет «Баварию» сразу после завершения текущей кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Сборная Англии Томас Тухель Гарет Саутгейт Эрик тен Хаг ещё теги

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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД АРСЕНАЛ
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Комментарии (1) Все комментарии
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Artur_Morgan.95
09 Мая 2024 в 23:05
не скажу что Сайтгейт заслужил это место. он лажает со сборной на всех последних крупных турнирах. через месяц очередной шанс. а ведь сейчас по составу это очень сильная сборная.
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