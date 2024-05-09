Игроки «Манчестер Юнайтед» опасаются, что не выиграют ни одного матча до конца сезона

«Манчестер Юнайтед» предстоит провести непростую концовку сезона.

12 мая «красные дьяволы» примут в родных стенах претендующий на чемпионство «Арсенал», тремя днями позднее на «Олд Траффорд» приедет «Ньюкасл», а в заключительном туре АПЛ (19 мая) команде Эрика тен Хага предстоит сыграть на выезде против «Брайтона». 25 мая на «Уэмбли» состоится финал Кубка Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Манчестер Сити».

Атмосфера в стане «МЮ» на данный момент оставляет желать лучшего: по сведениям журналиста Дэвида Макдоннелла, игроки всерьёз опасаются, что серия неудач продлится, и в оставшихся четырёх матчах команда не сможет одержать ни одной победы. Моральный дух и уверенность в коллективе находятся на крайне низком уровне.