Романо: «Челси» намерен закрыть трансфер Мессиньо в ближайшее время»

Известный инсайдер Фабрицио Романо высказался о возможном переходе в «Челси» вингера «Палмейраса» Эстевао Виллиана.

Лондонский клуб уже достиг договорённости с 17-летней восходящей звездой, а в настоящий момент пытается согласовать условия сделки с «Палмейрасом». Как сообщается в отчёте Романо, «Челси» намерен как можно скорее договориться о трансфере футболиста по прозвищу Мессиньо. Руководство гранда Премьер-лиги хочет закрыть подписание в ближайшие дни, чтобы избежать неожиданных поворотов событий.

Интерес к Эстевао Виллиану также проявляли «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».