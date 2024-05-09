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Романо: «Челси» намерен закрыть трансфер Мессиньо в ближайшее время»

09 Мая 2024 • 22:10 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Челси
1 3.50 X 3.90 2 1.95
11.05 19:30

Известный инсайдер Фабрицио Романо высказался о возможном переходе в «Челси» вингера «Палмейраса» Эстевао Виллиана.

Лондонский клуб уже достиг договорённости с 17-летней восходящей звездой, а в настоящий момент пытается согласовать условия сделки с «Палмейрасом». Как сообщается в отчёте Романо, «Челси» намерен как можно скорее договориться о трансфере футболиста по прозвищу Мессиньо. Руководство гранда Премьер-лиги хочет закрыть подписание в ближайшие дни, чтобы избежать неожиданных поворотов событий.

Интерес к Эстевао Виллиану также проявляли «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Палмейрас Фабрицио Романо трансферы футбола - лето 2024 Эстевао Виллиан ещё теги

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