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Четыре звёздных игрока атаки попали в шорт-лист «ПСЖ»

09 Мая 2024 • 21:34 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Тулуза
12.05 22:00

«Пари Сен-Жермен» планирует усилить атакующую линию в летнее трансферное окно.

В скором времени ряды команды Луиса Энрике покинет Килиан Мбаппе, почти договорившийся с мадридским «Реалом». После потери 25-летнего форварда парижане собираются приобрести другого звёздного игрока. Согласно данным L'Equipe, в шорт-листе гранда Лиги 1 в настоящий момент находятся Хвича Кварацхелия («Наполи»), Рафаэл Леау («Милан»), Бернарду Силва («Манчестер Сити») и Виктор Осимхен («Наполи»). 

Напомним, во вторник «ПСЖ» завершил выступление в Лиге чемпионов, уступив дортмундской «Боруссии» на стадии полуфинала (0:2 по сумме двух встреч).

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Манчестер Сити ПСЖ Наполи Бернарду Силва Хвича Кварацхелия Рафаэл Леау Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Artur_Morgan.95
09 Мая 2024 в 22:11
ПСЖ это какая то черная дыра для футболистов. как будто там ничего не светит. причем с каждым годом у них все печальнее. каждые два года у них начинается какой то новый проект, меняется состав и все по кругу. прошлым летом отдали полторы сотни млн евро за Рамуша и Коло Муани, которые оба практически весь сезон просидели на лавке, а когда играли играли печально. это позорище. оба матча с боруссией смотрел, ОГРОМНОЕ количество пасов поперек и назад, особенно когда надо было идти и забивать. мертвая команда и мертвый клуб.
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