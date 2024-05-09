Четыре звёздных игрока атаки попали в шорт-лист «ПСЖ»

«Пари Сен-Жермен» планирует усилить атакующую линию в летнее трансферное окно.

В скором времени ряды команды Луиса Энрике покинет Килиан Мбаппе, почти договорившийся с мадридским «Реалом». После потери 25-летнего форварда парижане собираются приобрести другого звёздного игрока. Согласно данным L'Equipe, в шорт-листе гранда Лиги 1 в настоящий момент находятся Хвича Кварацхелия («Наполи»), Рафаэл Леау («Милан»), Бернарду Силва («Манчестер Сити») и Виктор Осимхен («Наполи»).

Напомним, во вторник «ПСЖ» завершил выступление в Лиге чемпионов, уступив дортмундской «Боруссии» на стадии полуфинала (0:2 по сумме двух встреч).