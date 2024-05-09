Дайч намекнул на новый контракт «Эвертона» с Коулмэном

Ливерпульский «Эвертон» может продлить контракт со своей легендой – ирландским защитником Шэймусом Коулмэном. На это намекнул главный тренер «ирисок» Шон Дайч.

«Его жажда — продолжать играть в футбол, поэтому мы над этим подумаем», - говорит Дайч пресс-службе «Эвертона».

Коулмэну 35 лет, этот правый защитник находится в системе «ирисок» уже 15 лет – с 2009 года. В текущем сезоне ирландец сыграл за свою команду в 11 матчах, в которых не отличился результативными действиями. Контракт игрока с «Эвертоном» рассчитан до 30 июня текущего года. Ливерпульский клуб избежал вылета в Чемпионшип и находится сейчас на 15 месте таблицы с 37 очками.