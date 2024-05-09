«Манчестер Сити» оформил первый трансфер на 2027 год

14-летний вундеркинд Каван Салливан, который выступает на позиции атакующего полузащитника, подписал крупнейший контракт доморощенного игрока в истории МЛС с клубом «Филадельфия Юнион». При этом в 2027 году этот футболист перейдёт в английский «Манчестер Сити».

«Я всегда смотрю матчи «Манчестер Сити». Они являются командой мечты для каждого ребёнка. Я поговорил со своей семьёй и агентами, и мы решили, что лучший план – перейти в «Манчестер Сити», - сказал Салливан ESPN.

Инсайдер Фабрицио Романо отмечает, что «Манчестер Сити» уже подписал документы по трансферу Салливана в 2027 году.