Жоржиньо: «Мне не хватает чемпионства»

В своей карьере Жоржиньо выиграл много крупных трофеев, в частности Лигу чемпионов, Лигу Европы и чемпионат Европы. При этом полузащитник ни разу не становился чемпионом страны. В этом сезоне игрок «Арсенала» рассчитывает ликвидировать этот пробел в послужном списке.

«Этого не хватает! Это то, что я определённо хотел бы добавить в этот список, и это будет много значить для меня. Я хочу выигрывать как можно больше и наслаждаться моментом. Двигаться вперёд – это пытаться быть счастливым и достигать как можно большего», - сказал Жоржиньо пресс-службе «Арсенала».

«Арсенал» лидирует в Премьер-лиге, но отстающий на одно очко «Манчестер Сити» провёл на матч меньше.

«Арсенал» объявил о продлении контракта с Жоржиньо