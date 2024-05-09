Жоржиньо высказался после продления контракта с «Арсеналом»

Полузащитник «Арсенала» Жоржиньо дал комментарий после продления контракта с лондонским клубом.

«Я очень рад остаться здесь, ведь для меня большая честь быть частью этой семьи. Честно говоря, мне особо нечего было обсуждать с клубом, потому что я чувствую себя здесь хорошо. Я знаю, что меня хотят видеть здесь, меня ценят – для меня это очень важно», - сказал Жоржиньо в интервью пресс-службе клуба.

В настоящий момент «Арсенал» готовится к важному гостевому матчу Английской премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит 12 мая в 18:30 по московскому времени.