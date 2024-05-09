Два важных игрока «Манчестер Юнайтед» вернулись в строй к битве с «Арсеналом»

«Манчестер Юнайтед» ведёт подготовку к домашнему матчу Английской премьер-лиги против «Арсенала». Лондонцы ведут борьбу за чемпионский титул, и «красные дьяволы» наверняка хотят помешать «канонирам» в этой гонке.

На официальном сайте «Манчестер Юнайтед» сообщается о том, что к тренировкам в основной группе вернулись два важных игрока команды – защитник Лисандро Мартинес и нападающий Маркус Рэшфорд. Это хорошая новость для Эрика тен Хага, всего клуба и его болельщиков.

Матч «Манчестер Юнайтед» - «Арсенал» пройдёт в воскресенье, 12 мая. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.