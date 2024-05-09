Определена самая пострадавшая от травм команда АПЛ

Специалисты из Transfermarkt проделали кропотливую работу по подсчёту травм игроков в командах Английской премьер-лиги в нынешнем сезоне. Выяснилось, что самой пострадавшей от травм командой является лондонский «Челси». Игроки «пенсионеров» получили 54 травмы. Если суммировать количество игроков, которые не могли выйти на поле в матчах этого чемпионата, то получается 309.

Второй самой пострадавшей от травм командой сезона АПЛ является «Ньюкасл», третьей – «Брентфорд», четвёртой – «Манчестер Юнайтед», а пятой – «Ливерпуль». Остальную информацию можно увидеть в таблице ниже.