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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Определена самая пострадавшая от травм команда АПЛ

09 Мая 2024 • 17:20 Комментировать
Фулхэм
...
Манчестер Сити
1 12.00 X 6.50 2 1.22
11.05 14:30

Специалисты из Transfermarkt проделали кропотливую работу по подсчёту травм игроков в командах Английской премьер-лиги в нынешнем сезоне. Выяснилось, что самой пострадавшей от травм командой является лондонский «Челси». Игроки «пенсионеров» получили 54 травмы. Если суммировать количество игроков, которые не могли выйти на поле в матчах этого чемпионата, то получается 309.

Второй самой пострадавшей от травм командой сезона АПЛ является «Ньюкасл», третьей – «Брентфорд», четвёртой – «Манчестер Юнайтед», а пятой – «Ливерпуль». Остальную информацию можно увидеть в таблице ниже.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Тоттенхэм Челси Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон АПЛ Брентфорд ещё теги

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