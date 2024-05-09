«Манчестер Юнайтед» может потратить 100 млн евро на игрока

«Манчестер Юнайтед» ведёт работу по усилению состава команды в летнее трансферное окно. Как сообщает португальский Record, топ-клуб Английской премьер-лиги готовит первое предложение по полузащитнику «Бенфики» Жоау Невешу.

На «Олд Траффорд» считают, что 19-летний Невеш является игроком, который способен заменить в центре поля Каземиро. Бразилец ближайшим летом может быть продан.

Стоимость трансфера Жоау Невеша в «Манчестер Юнайтед» может составить 100 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Невеш провёл 53 матча, в которых записал на свой счёт три гола и два голевых паса на партнёров.