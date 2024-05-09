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В «Манчестер Юнайтед» проблемы из-за письма владельца клуба

09 Мая 2024 • 16:50 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Арсенал
12.05 18:30

Джим Рэтклифф, который несколько месяцев назад стал владельцем «Манчестер Юнайтед», недавно осмотрел объекты клуба, в частности тренировочную базу в Каррингтоне. Рэтклифф был разочарован увиденным, поэтому разослал сотрудникам письмо, в котором выразил свои негативные впечатления.

Как сообщает the Sun, после критики со стороны Джима Рэтклиффа атмосфера на тренировочной базе «Манчестер Юнайтед» стала «токсичной».

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Рэтклифф посоветовал искать новую работу тем сотрудникам, которые хотят работать удалённо, а не на клубных объектах.  

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф

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