В «Манчестер Юнайтед» проблемы из-за письма владельца клуба

Джим Рэтклифф, который несколько месяцев назад стал владельцем «Манчестер Юнайтед», недавно осмотрел объекты клуба, в частности тренировочную базу в Каррингтоне. Рэтклифф был разочарован увиденным, поэтому разослал сотрудникам письмо, в котором выразил свои негативные впечатления.

Как сообщает the Sun, после критики со стороны Джима Рэтклиффа атмосфера на тренировочной базе «Манчестер Юнайтед» стала «токсичной».

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Рэтклифф посоветовал искать новую работу тем сотрудникам, которые хотят работать удалённо, а не на клубных объектах.