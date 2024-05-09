«Арсенал» объявил о продлении контракта с Жоржиньо

«Арсенал» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с полузащитником Жоржиньо. Лондонский клуб по обыкновению не раскрывает сроки трудового соглашения с игроком.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что новый контракт с Жоржиньо будет рассчитан до середины 2025 года.

Жоржиньо перебрался в «Арсенал» в конце января 2023 года. С тех пор полузащитник провёл 51 официальный матч, в которых записал на свой счёт один гол и три результативных паса на партнёра.

Ближайший матч Премьер-лиги «Арсенал» проведёт в воскресенье, 12 мая, - против «Манчестер Юнайтед».