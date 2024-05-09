«Челси» не предлагал Лукаку как часть сделки по Осимхену

Трансферной целью «Челси» на ближайшее лето является нападающий «Наполи» Виктор Осимхен. Поговаривали, что лондонский клуб предложил неаполитанцам включить в сделку Ромелу Лукаку, который сейчас играет в аренде за «Рому». Как стало известно 90min, эта информация не соответствует действительности – «Челси» такого предложения не делал.

Отметим, что действующий контракт Лукаку с «Челси» действует ещё два года – до конца сезона 2025/2026. В последние годы фактурный бельгийский форвард колесит по арендам. На днях Лукаку, которого портал Transfermarkt оценивает в 30 миллионов евро, отметит свой 31-й день рождения.