«Манчестер Юнайтед» назван самым дорогим клубом мира

Специалисты из Sportico составили рейтинг самых дорогих футбольных клубов в мире. Первое место в этом рейтинге неожиданно занял английский «Манчестер Юнайтед», который в последние годы безуспешен в спортивном плане. «Красные дьяволы» оцениваются в 6,2 миллиарда долларов.

На второй позиции идёт «Реал» с оценочной стоимостью в 6 миллиардов долларов. Топ-3 замыкает «Барселона», ценник – 5,2 миллиарда долларов.

В топ-5 также входят «Ливерпуль» (5,1 миллиарда долларов) и «Бавария» (4,8 миллиарда долларов).

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.