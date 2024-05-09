«Манчестер Юнайтед» связался с представителями Тухеля

По завершению сезона 2023/2024 Томас Тухель покинет «Баварию». Специалист может получить работу в Англии – в последние недели его связывают с «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на talkSPORT, «красные дьяволы» уже поговорили с представителями Тухеля, чтобы оценить его интерес к работе на «Олд Траффорд».

Ранее Томас Тухель работал в Англии с «Челси». Немецкий тренер не раз давал понять, что снова хотел бы оказаться в Премьер-лиге.

Отметим, что сейчас главным тренером «Манчестер Юнайтед» является Эрик тен Хаг. Команда занимает лишь восьмое место в турнирной таблице английского чемпионата.