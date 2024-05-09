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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» связался с представителями Тухеля

09 Мая 2024 • 15:34 Комментировать (1)

По завершению сезона 2023/2024 Томас Тухель покинет «Баварию». Специалист может получить работу в Англии – в последние недели его связывают с «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на talkSPORT, «красные дьяволы» уже поговорили с представителями Тухеля, чтобы оценить его интерес к работе на «Олд Траффорд».

Ранее Томас Тухель работал в Англии с «Челси». Немецкий тренер не раз давал понять, что снова хотел бы оказаться в Премьер-лиге.

Отметим, что сейчас главным тренером «Манчестер Юнайтед» является Эрик тен Хаг. Команда занимает лишь восьмое место в турнирной таблице английского чемпионата. 

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Бавария Манчестер Юнайтед Томас Тухель ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Artur_Morgan.95
09 Мая 2024 в 16:16
а почему бы и нет? в баварии у него не вышло, и тем не менее в АПЛ был неплох, и в боруссии у него получалось. и при всей критике ПСЖ, только с ним они смогли выйти в финал ЛЧ. два финала ЛЧ за 4 года это уже больше чем у многих тренеров которые были в МЮ.
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