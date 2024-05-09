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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бернарду Силва готов пойти на сокращение зарплаты ради трансфера в «Барселону»

09 Мая 2024 • 15:26 Комментировать
Фулхэм
...
Манчестер Сити
1 12.00 X 6.50 2 1.22
11.05 14:30

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва в очередной раз дал понять, что готов пойти на сокращение зарплаты ради трансфера в каталонскую «Барселону». По информации от издания Sport, португалец готов отказаться от большого годового оклада, чтобы стать футболистом «сине-гранатовых».

Ранее сообщалось, что в руководстве «Барселоны» ещё не определились с планами на Силву. У полузащитника в контракте прописаны отступные в размере 60 миллионов евро, но «сине-гранатовые» не хотят тратить такие деньги в условиях финансового кризиса.

29-летний Силва в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги записал на свой актив 6 голов и 5 ассистов.

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