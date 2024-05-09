Бернарду Силва готов пойти на сокращение зарплаты ради трансфера в «Барселону»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва в очередной раз дал понять, что готов пойти на сокращение зарплаты ради трансфера в каталонскую «Барселону». По информации от издания Sport, португалец готов отказаться от большого годового оклада, чтобы стать футболистом «сине-гранатовых».

Ранее сообщалось, что в руководстве «Барселоны» ещё не определились с планами на Силву. У полузащитника в контракте прописаны отступные в размере 60 миллионов евро, но «сине-гранатовые» не хотят тратить такие деньги в условиях финансового кризиса.

29-летний Силва в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги записал на свой актив 6 голов и 5 ассистов.