Жоржиньо продлит контракт с «Арсеналом» на один год

Полузащитник лондонского «Арсенала» Жоржиньо останется в своей команде как минимум ещё на один год. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «канониры» воспользуются опцией в контракте и продлят соглашение итальянца до лета 2025 года.

Отмечается, что следующий сезон наверняка станет для Жоржиньо последним в составе «Арсенала», ведь клуб больше не собирается продлевать с ним контракт. Не исключено, что 32-летний полузащитник не покинет команду летом, если «канониры» получат выгодное предложение. Ранее Жоржиньо связывали с возвращением в итальянскую Серию А.

В нынешнем розыгрыше АПЛ итальянец отметился двумя результативными передачами.