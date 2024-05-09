АПЛ объявила имена пяти номинантов на приз тренеру сезона

Английская премьер-лига объявила имена пяти номинантов на приз лучшему тренеру сезона 2023/2024. Этот список выглядит так:

Микель Артета («Арсенал»), Унаи Эмери («Астон Вилла»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Андони Ираола («Борнмут»), Юрген Клопп («Ливерпуль»).

Стоит сказать, что в Премьер-лиге идёт жаркая борьба за чемпионский титул. Реальные шансы на чемпионство имеют «Арсенал» и «Манчестер Сити». «Ливерпуль» математически ещё может финишировать первым, но такой сценарий очень маловероятен. Кстати, Юрген Клопп покинет пост рулевого «Ливерпуля» по завершению сезона.