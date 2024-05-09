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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

АПЛ объявила имена пяти номинантов на приз тренеру сезона

09 Мая 2024 • 14:42 Комментировать

Английская премьер-лига объявила имена пяти номинантов на приз лучшему тренеру сезона 2023/2024. Этот список выглядит так:

Микель Артета («Арсенал»), Унаи Эмери («Астон Вилла»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Андони Ираола («Борнмут»), Юрген Клопп («Ливерпуль»).

Стоит сказать, что в Премьер-лиге идёт жаркая борьба за чемпионский титул. Реальные шансы на чемпионство имеют «Арсенал» и «Манчестер Сити». «Ливерпуль» математически ещё может финишировать первым, но такой сценарий очень маловероятен. Кстати, Юрген Клопп покинет пост рулевого «Ливерпуля» по завершению сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
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14:42 · Англия. Премьер-лига
АПЛ объявила имена пяти номинантов на приз тренеру сезона
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