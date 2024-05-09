АПЛ объявил кандидатов на звание лучшего игрока сезона

Английская премьер-лига огласила список из восьми кандидатов на звание лучшего игрока сезона. Ранее также стали известен список претендентов на звание лучшего молодого игрока сезона.

На награду лучшему футболисту кампании будут претендовать следующие игроки: Эрлинг Холанн и Фил Фоден («Манчестер Сити»), Виргил ван Дейк («Ливерпуль»), Деклан Райс и Мартин Эдегор («Арсенал»), Александр Исак («Ньюкасл»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Коул Палмер («Челси»).

Напомним, лучшим игроком сезона по версии журналистов ранее был признан полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден, который отметился 16 голами и 8 ассистами в этом розыгрыше чемпионата Англии.