«Челси» положил глаз на форварда «Брайтона»

Лондонский «Челси» интересуется нападающим «Брайтона», который находится на радаре у многих топ-клубов. Речь идёт о 19-летнем Эване Фергюсоне. Ранее ирландского футболиста связывали с мюнхенской «Баварией», «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, в руководстве «Челси» есть менеджеры, которые восхищаются талантом молодого Фергюсона. Ранее сообщалось, что «Брайтон» будет требовать за форварда в районе 100 миллионов евро компенсации.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Эван провёл 27 матчей, где отметился 6 забитыми голами. Ирландец не всегда выходит в стартовом составе своей команды на матчи АПЛ.