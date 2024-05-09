Бёли рассказал, как Кулибали однажды объяснил ему разницу между Серией А и АПЛ

Совладелец лондонского «Челси» Тодд Бёли рассказал о том, как центральный защитник Калиду Кулибали объяснил ему разницу между Серией А и АПЛ. Напомним, сенегалец перебрался в «Челси» летом 2022 года из «Наполи», но не смог адаптироваться к туманному Альбиону. Перед стартом нынешнего сезона Кулибали продали в «Аль-Хиляль».

«Однажды Калиду Кулибали сказал мне, что в Серии А игроки могут сначала подумать, а потом бежать, но в АПЛ приходится думать прямо во время бега. Он очень долго к этому привыкал», – сказал Бёли на конференции в США.

«Челси» в настоящий момент занимает 7 место в АПЛ и борется за еврокубки.