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Бёли рассказал, как Кулибали однажды объяснил ему разницу между Серией А и АПЛ

09 Мая 2024 • 12:36 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Челси
1 3.50 X 3.90 2 1.95
11.05 19:30

Совладелец лондонского «Челси» Тодд Бёли рассказал о том, как центральный защитник Калиду Кулибали объяснил ему разницу между Серией А и АПЛ. Напомним, сенегалец перебрался в «Челси» летом 2022 года из «Наполи», но не смог адаптироваться к туманному Альбиону. Перед стартом нынешнего сезона Кулибали продали в «Аль-Хиляль».

«Однажды Калиду Кулибали сказал мне, что в Серии А игроки могут сначала подумать, а потом бежать, но в АПЛ приходится думать прямо во время бега. Он очень долго к этому привыкал», – сказал Бёли на конференции в США.

«Челси» в настоящий момент занимает 7 место в АПЛ и борется за еврокубки.

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Евро-Футбол.Ру,
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12:53 · Англия. Премьер-лига
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12:36 · Англия. Премьер-лига
Бёли рассказал, как Кулибали однажды объяснил ему разницу между Серией А и АПЛ
12:15 · Англия. Премьер-лига
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