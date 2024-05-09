АПЛ объявила список претендентов на звание лучшего молодого игрока сезона

Английская премьер-лига официально объявила список претендентов на звание лучшего молодого футболиста сезона. Награда будет разыграна между 8 игроками.

В список вошли: Фил Фоден и Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Александр Исак («Ньюкасл»), Коул Палмер («Челси»), Дестини Удоги («Тоттенхэм»), Вильям Салиба и Букайо Сака («Арсенал»).

Среди всех претендентов наибольшее количество голевых действий за сезон АПЛ на свой счет записали Эрлинг Холанн (25 голов и 5 ассистов) и Коул Палмер (21 гол и 9 ассистов). Третьим по результативности игроком является Букайо Сака, у которого на счету 16 голов и 9 ассистов.