«Реал», «ПСЖ» или «Манчестер Юнайтед»: вратарь Лунин выбрал себе клуб

Украинский вратарь Андрей Лунин близок к тому, чтобы продолжить карьеру в мадридском «Реале». Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Как сообщает источник, голкипер решил остаться в столице Испании, несмотря на предложения от «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». Ожидается, что стороны подпишут новое трудовое соглашение на следующей неделе. Официально о сделке могут объявить до финального матча Лиги чемпионов.

Напомним, что накануне Лунин вместе с «Реалом» вышел в финал Лиги чемпионов. В полуфинале турнира мадридская команда по сумме двух матчей одолела мюнхенскую «Баварию» (2:2, 2:1).