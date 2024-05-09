Нуньес мечтает о трансфере в «Барселону»

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес мечтает о трансфере в каталонскую «Барселону». По информации от Mundo Deportivo, уругвайский форвард готов присоединиться к «сине-гранатовым» летом 2025 года, когда у основного нападающего Роберта Левандовски закончится контракт.

Ранее сообщалось, что Нуньес является приоритетным кандидатом для руководства «Барселоны» на замену Левандовски. Напомним, менее двух лет назад «Ливерпуль» выложил за уругвайца более 80 миллионов евро, поэтому мерсисайдский клуб явно будет просить за игрока большую сумму компенсации.

24-летний Нуньес в нынешнем сезоне отметился 11 голами и 8 результативными передачами.