Бёли: «Надеюсь, имя Коула Палмера скоро станет нарицательным в Америке»

Совладелец «Челси» Тодд Бёли поделился мнением о полузащитнике лондонской команды Коуле Палмере, который является лучшим бомбардиром «синих» в нынешнем сезоне.

«Надеюсь, имя Коула Палмера скоро станет нарицательным в Америке. Он стал для нас феноменом, и поэтому мы серьёзно думаем о том, как продолжать расширять бренд «Челси» в Соединённых Штатах», – приводит слова Бёли журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Палмер перешёл в «Челси» летом прошлого года из «Манчестер Сити» за 47 миллионов евро. В футболке лондонского клуба 22-летний полузащитник успел провести 42 матча, в которых он забил 24 гола и отдал 13 результативных передач.