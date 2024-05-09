«Челси» и «Астон Вилла» выбыли из гонки за Нико Уильямсом

Лондонский «Челси» и «Астон Вилла» больше не претендуют на нападающего «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса. По информации от 90 min, английские клубы были смущены тем, какую большую зарплату требовал молодой испанец.

Ранее сообщалось, что Уильямс также интересен каталонской «Барселоне», но «сине-гранатовые» ближайшим летом вряд ли смогут заплатить за футболиста требуемые 60 миллионов евро.

21-летний Нико в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании отметился 4 голами и 10 результативными передачами. Уильямс к сегодняшнему дню успел провести уже 10 официальных матчей за национальную сборную Испании.