Стало известно, когда «Манчестер Сити» примет решение по Бернарду Силве

Будущее португальского полузащитника Бернарду Силвы в «Манчестер Сити» пока не определено. Об этом сообщается на страницах таблоида The Mirror.

Как стало известно британским журналистам, руководство клуба обсудит с 29-летним игроком дальнейшее сотрудничество по завершении чемпионата Европы – 2024. После турнира сборных будет принято окончательное решение по будущему футболиста.

Ранее в прессе сообщалось, что в подписании Бернарду заинтересован главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес.

В текущем сезоне португалец сыграл 45 матчей, забил 11 мячей и сделал шесть ассистов. Контракт Силвы рассчитан до 2026 года.