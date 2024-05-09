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Санчо – первый игрок «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги чемпионов за 13 лет

09 Мая 2024 • 10:24 Комментировать

В ответном матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА дортмундская «Боруссия» на выезде победила французский «ПСЖ» со счетом 1:0. В первом поединке «шмели» одолели соперника с аналогичным счетом.

Таким образом, немецкий коллектив пробился в финал Лиги чемпионов. Атакующий полузащитник «шмелей» Джедон Санчо, правами на которого владеет «Манчестер Юнайтед», стал первым футболистом «красных дьяволов» с 2011 года, который примет участие в решающем матче Лиги чемпионов.

В финале «Боруссия» встретится с мадридским «Реалом». Матч состоится 1 июня на стадионе «Уэмбли».

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