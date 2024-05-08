Алекс Ремиро, вратарь «Реал Сосьедада» привлёк внимание «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Marca.

По информации источника, «красные дьяволы» видят в Ремиро кандидата на замену Андре Онана, который не оправдал ожиданий в этом сезоне. Напомним, прошлым летом Онана перебрался в «МЮ» из миланского «Интера».

Отмечается, что «Реал Сосьедад» попросит за голкипера огромную сумму в 70 млн евро, но английский клуб попытается её снизить.

Ремиро 29 лет, голкипер связан с баскским клубом контрактом до лета 2027 года. В этом сезоне он пропустил 40 мячей в 45 выходах на поле во всех турнирах.