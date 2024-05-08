Артета ответил на вопрос о своём любимом футболисте

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, кто является его любимым футболистом.

«Микаэль Лаудруп. Когда-то он играл за «Барселону», а потом перешёл в мадридский «Реал». Он был «десяткой», Мартин Эдегор имеет много с ним сходств: такой же умелый, элегантный футболист с прекрасным видением игры», — цитирует испанского специалиста Arsenal Buzz.

Напомним, что датский футболист за свою карьеру представлял: туринский «Ювентус», «Барселону» и мадридский «Реал». Он завершил карьеру в 1998 году, когда выступал в составе нидерландского «Аякса».