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«Ливерпуль» является фаворитом в борьбе за Инасиу

08 Мая 2024 • 21:52 Комментировать
Астон Вилла
...
Ливерпуль
13.05 22:00

«Ливерпуль» является фаворитом в борьбе за защитника лиссабонского «Спортинга» Гонсалу Инасиу.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на футболиста претендуют два клуба АПЛ - помимо «красных» португальца также мечтает заполучить «Манчестер Юнайтед». Однако у игрока больше шансов оказаться на «Энфилде», сообщает Caught Offside.

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Спортинг» завоевал чемпионский титул.

Что касается Инасиу, то согласно порталу transfermarkt его стоимость составляет 40 миллионов евро, однако лиссабонцы не хотят расставаться с ним менее, чем за 60. Футболисту 22 года, а его действующее соглашение с клубом заканчивается 30 июня 2027 года.

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