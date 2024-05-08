«Ливерпуль» является фаворитом в борьбе за Инасиу

«Ливерпуль» является фаворитом в борьбе за защитника лиссабонского «Спортинга» Гонсалу Инасиу.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на футболиста претендуют два клуба АПЛ - помимо «красных» португальца также мечтает заполучить «Манчестер Юнайтед». Однако у игрока больше шансов оказаться на «Энфилде», сообщает Caught Offside.

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Спортинг» завоевал чемпионский титул.

Что касается Инасиу, то согласно порталу transfermarkt его стоимость составляет 40 миллионов евро, однако лиссабонцы не хотят расставаться с ним менее, чем за 60. Футболисту 22 года, а его действующее соглашение с клубом заканчивается 30 июня 2027 года.