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Футболист «Арсенала» Томиясу — о чемпионстве в АПЛ: «Мы обязаны использовать этот шанс»

08 Мая 2024 • 20:29 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Арсенал
12.05 18:30

Игрок обороны «Арсенала» Такэхиро Томиясу поделился мнением об участии лондонской команды в чемпионской гонке в нынешнем сезоне первенства Англии.

«У меня было не особо много возможностей принять участие в чемпионской гонке, поэтому я счастлив, что могу сейчас помочь. Когда у нас такой шанс, мы обязаны его использовать», — цитирует японского футболиста издание Metro.

К слову, «Арсенал» с 83 набранными баллами занимает первое место в турнирной таблице после 36 проведённых встреч. «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» имеют в своих активах 82 и 78 очков соответственно.

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