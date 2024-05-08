Футболист «Арсенала» Томиясу — о чемпионстве в АПЛ: «Мы обязаны использовать этот шанс»

Игрок обороны «Арсенала» Такэхиро Томиясу поделился мнением об участии лондонской команды в чемпионской гонке в нынешнем сезоне первенства Англии.

«У меня было не особо много возможностей принять участие в чемпионской гонке, поэтому я счастлив, что могу сейчас помочь. Когда у нас такой шанс, мы обязаны его использовать», — цитирует японского футболиста издание Metro.

К слову, «Арсенал» с 83 набранными баллами занимает первое место в турнирной таблице после 36 проведённых встреч. «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» имеют в своих активах 82 и 78 очков соответственно.