Шервуд – о Райсе в «Арсенале»: «Это не тот Райс, который играл за «Вест Хэм».

Тим Шервуд, бывший главный тренер «Тоттенхэма» и «Астон Виллы» высказался об одном из ключевых игроков текущего сезона в составе лондонского «Арсенала» - Деклане Райсе. Райс появился в составе «канониров» прошлым летом после дорогостоящего трансфера из «Вест Хэма».

«Это не тот Райс, который играл за «Вест Хэм». Рвётся вперед и в штрафную, забил семь голов и сделал девять передач, чего мы никогда не видели в «Вест Хэме». Микель Артета и его партнеры по «Арсеналу» вывели его на новый уровень, он абсолютная мечта тренера», - приводит слова Шервуда Сaughtoffside.

Всего в рамках текущего сезона Райс сыграл в 49 матчах за «Арсенал», забил в них семь голов и отдал 10 ассистов.