«Манчестер Юнайтед» готов попрощаться с двумя защитниками

Летом состав «Манчестер Юнайтед» может быть серьёзным образом перестроен. Как стало известно ESPN, «красные дьяволы» открыты к предложениям по защитникам Гарри Магуайру и Виктору Линделофу. В то же время отмечается, что хотя бы один из этих футболистов может остаться в команде.

31-летний Магуайр оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 20 миллионов евро, а 29-летний Линделоф – в 15 миллионов евро.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает лишь восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда Эрика тен Хага проведёт в воскресенье, 12 мая, - против «Арсенала».