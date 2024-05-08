Шансы Саутгейта на назначение в «Манчестер Юнайтед» выросли – известна причина

Всё идёт к тому, что «Манчестер Юнайтед» летом сменит главного тренера. В Англии сообщили о повышении вероятности увольнения Эрика тен Хага по завершению сезона 2023/2024.

Как сообщает на своих страницах The Telegraph, при выборе следующего рулевого для команды «Манчестер Юнайтед» не будет отдавать предпочтением тем специалистам, кто имеет за плечами солидный послужной список в виде трофеев. Это повышает шансы Гарета Саутгейта получить работу на «Олд Траффорд».

В настоящий момент Гарет Саутгейт тренирует национальную сборную Англии. Летом «три льва» выступят на чемпионате Европы в Германии.

«Манчестер Юнайтед» выбрал неожиданного фаворита на пост главного тренера