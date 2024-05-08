Вероятность увольнения тен Хага из «Манчестер Юнайтед» выросла – источник

Вероятность увольнения Эрика тен Хага с должности главного тренера «Манчестер Юнайтед» за последнее время выросла. Об этом говорится в материале, который в среду был опубликован на станицах The Telegraph.

В то же время отмечается, что тен Хаг может быть отправлен в отставку только после завершения сезона. Для «Манчестер Юнайтед» он – сезон 2023/2024 – завершится 25 мая. В этот день «красные дьяволы» сыграют с «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии на «Уэмбли».

Напомним, что в начале недели давление на тен Хага увеличилось из-за поражения «Манчестер Юнайтед» от «Кристал Пэлас» со счётом 0:4.