«Эвертон» хочет сохранить в команде игрока, которым интересуется «Манчестер Юнайтед»

Английский «Эвертон» предпримет попытку оставить в команде игрока обороны Джерреда Брэнтуэйта.

Как информирует Evening Standard, «ириски», выполнив задачу сохранения прописки в АПЛ, пытаются отбить интерес к защитнику со стороны команд АПЛ – «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма». При этом «Эвертон» выставил за своего футболиста цену в 80 миллионов евро.

Стоит отметить, что в текущем сезоне 21-летний Брэнтуэйт провёл за «Эвертон» 39 встреч во всех турнирах, отличившись тремя забитыми мячами.

Трудовой договор игрока с ливерпульским клубом действует до конца июня 2027 года.