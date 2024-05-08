«Манчестер Юнайтед» может пойти на смену главного тренера в летнее межсезонье. Как сообщает портал Goal со ссылкой на Inews, фаворитом на пост рулевого «красных дьяволов» является Томас Тухель, который по завершению сезона покинет «Баварию».

При этом в шорт-листе «Манчестер Юнайтед» находятся ещё три звёздных тренера – Зинедин Зидан, Гарет Саутгейт и Юлиан Нагельсманн. Зидан уже три года не имеет тренерской работы, а Саутгейт и Нагельсманн сейчас возглавляют сборные Англии и Германии соответственно.

В настоящий момент пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» занимает Эрик тен Хаг.

«Манчестер Юнайтед» выбрал неожиданного фаворита на пост главного тренера