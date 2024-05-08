«Челси» приблизился к подписанию «маленького Месси»

Перспективный нападающий «Палмейраса» Эстевао Виллиан, которого в Бразилии называют Мессиньо («маленьким Месси»), близок к переезду в Англию. Как сообщает журналист Relevo Маттео Моретто, в переговорах с агентами 17-летнего футболиста существенно продвинулся «Челси». Стороны почти пришли к соглашению.

В то же время отмечается, что есть некоторые детали, которые предстоит решить клубам – «Челси» и «Палмейрасу».

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Эстевао Виллиана в 10 миллионов евро. Футболист провёл пять матчей за юношескую сборную Бразилии в возрастной категории до 17 лет.