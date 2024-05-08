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«Бавария» не будет ждать Гвардиолу слухи

08 Мая 2024 • 17:58 Комментировать

В последние дни в прессе активно обсуждали слухи о желании «Баварии» вернуть на тренерский мостик Хосепа Гвардиолу. Впрочем, вероятность такого перехода ближайшим летом практически нулевая.

Как сообщает TodoFichajes, «Бавария» не собирается ждать Гвардиолу до лета 2025 года. Именно тогда испанец может уйти из «Манчестер Сити» по истечению срока действующего трудового договора. Но «Бавария» хочет найти постоянного тренера уже сейчас, ведь Томас Тухель уходит из клуба по завершению сезона.

Хосеп Гвардиола тренировал «Баварию» в 2013-2016 годах, прежде чем перебраться в «Манчестер Сити».

У Гвардиолы ответили, пойдёт ли тренер в «Баварию»

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