Тухель хочет возглавить топ-клуб АПЛ

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель принял решение о своём будущем.

Напомним, предстоящим летом немецкий специалист покинет «Баварию».

Как стало известно Sky Sports, 50-летний Тухель хочет возглавить «Манчестер Юнайтед». Ожидается, что по окончании сезона «красные дьяволы» отправят в отставку Эрика тен Хага.

Ранее сам Тухель признался, что ему понравилось работать в Английской премьер-лиге.

После 35 туров «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, имея в копилке 54 набранных очка.

12 мая подопечные тен Хага примут на своем поле лондонский «Арсенал».