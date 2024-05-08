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Тухель хочет возглавить топ-клуб АПЛ слухи

08 Мая 2024 • 17:35 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Арсенал
12.05 18:30

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель принял решение о своём будущем.

Напомним, предстоящим летом немецкий специалист покинет «Баварию».

Как стало известно Sky Sports, 50-летний Тухель хочет возглавить «Манчестер Юнайтед». Ожидается, что по окончании сезона «красные дьяволы» отправят в отставку Эрика тен Хага.

Ранее сам Тухель признался, что ему понравилось работать в Английской премьер-лиге.

После 35 туров «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, имея в копилке 54 набранных очка.

12 мая подопечные тен Хага примут на своем поле лондонский «Арсенал».

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Бавария Манчестер Юнайтед Томас Тухель ещё теги

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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД АРСЕНАЛ
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