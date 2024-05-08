Звезду «Манчестер Сити» наказали за нарушение ПДД

«Манчестер Сити» ведёт борьбу за титул чемпиона Англии. Возможно, атакующий полузащитник Джек Грилиш во время езды на своём роскошном Range Rover думал о предстоящих матчах и не обратил внимания на стрелку спидометра. Как бы там ни было, Грилиш двигался со скоростью 44 мили в час в зоне, где действует ограничение в 30 миль в час.

В среду состоялось судебное заседание по этому делу. Грилиша на нём представлял его адвокат. Он сообщил, что футболист «Манчестер Сити» признаёт свою вину и считает, что допустил ошибку.

Общая сумма штрафа Грилиша составила 1042 фунта (около 1210 евро). Кроме того, футболисту начислили пять штрафных баллов.