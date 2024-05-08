Агуэро назвал топ-клуб АПЛ, куда мог перейти до «Манчестер Сити»

Известный в прошлом нападающий Серхио Агуэро назвал топовый клуб Премьер-лиги, куда он мог перейти до «Манчестер Сити».

По словам Агуэро, интерес к нему проявлял «Челси». Дело было после матчей «пенсионеров» против «Атлетико» в Лиге чемпионов в 2009 году.

«После той игры мой агент сказал, что они заинтересованы в моём подписании. Мне нравится Премьер-лига, и я хотел играть там, но «Челси» так и не реализовал свой интерес», - сказал Агуэро в программе The Club.

Напомним, что Серхио Агуэро в 2011 году перешёл из «Атлетико» в «Манчестер Сити», где в итоге провёл десять сезонов. Затем аргентинец перебрался в «Барселону», но вскоре завершил карьеру из-за проявившихся проблем с сердцем.