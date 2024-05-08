Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Боруссия» хочет подписать 19-летнего защитника «Ньюкасла»

08 Мая 2024 • 15:03 Комментировать
Ньюкасл
...
Брайтон
11.05 17:00

Дортмундская «Боруссия» проявляет интерес к защитнику «Ньюкасла» Льюису Холлу. Об этом сообщает GiveMeSport.

Отмечается, что переход 19-летнего англичанина в немецкий клуб может состояться уже ближайшим летом.

В текущем сезоне Холл провёл за «Ньюкасл» 19 матчей, в которых забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 18 миллионов евро.

Напомним, вчера, 7 мая, «Боруссия» обыграла «ПСЖ» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов и вышла в финал турнира, где сыграет с победителем пары «Реал» — «Бавария». 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Боруссия Дортмунд Льюис Холл трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 08 Мая
13:38
«Ньюкасл» - «Брайтон»: прогноз и ставки БК Pinnacle
10:13
Нуньес – главный кандидат «Барселоны» на замену Левандовски, но есть и запасной вариант из АПЛ 1
07 Мая
10:17
Клуб АПЛ может выложить за Олисе 70 миллионов евро
06 Мая
13:50
У Адарабиойо есть вариант сразу с несколькими топ-клубами
09:56
Фати намерен убедить Хави в том, что достоин выступать за «Барселону»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
НЬЮКАСЛ БРАЙТОН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Бавария» или «Реал»: Зидан назвал финалиста Лиги чемпионов «Краснодар» обратился к бывшему тренеру Ивичу Зидан дал ответ по работе в «Баварии» Анчелотти лишь четвёртый: Назван лучший тренер в мире Названо условие участия «Жироны» в Лиге чемпионов В «Реале» приняли решение по Эндрику Арбитр встречи «Локомотив» - «Ростов» рассказал, что ему сказал Карпин после матча Игроки «Реала» опасаются вылета Мбаппе из Лиги чемпионов – известна причина Роналду и Месси могут оказаться в одном клубе «Спартак» обсуждал контракт с Ивичем – известны условия
Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Месси принимал стероиды, он генетически модифицирован» «Кристал Пэлас» вышвырнул «МЮ» из зоны еврокубков, забив 4 гола «Жирона» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов «Боруссия» Дортмунд - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Спортивные новости
Каменский считает, что Овечкин провёл отличный сезон в НХЛ Канарейкин оценил игру Панарина в этом сезоне НХЛ Каменский назвал лучшего российского хоккеиста в НХЛ в этом сезоне Каменский: «Если Панарин выиграет Кубок Стэнли, то этот сезон станет для него самым лучшим» Крикунов высказался о майском турне сборной России по хоккею Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Мая
15:03 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» хочет подписать 19-летнего защитника «Ньюкасла»
14:46 · Англия. Премьер-лига
Зиеш больше не связан с «Челси»
14:40 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Мне понравилось в Англии» 1
14:11 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» готов продать защитника
13:47 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нацелился на защитника «Борнмута»
13:07 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» повесил ценник на Гринвуда
12:56 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» нацелились на полузащитника из Франции
12:35 · Англия. Премьер-лига
Моуринью хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед», клуб уже ответил португальцу
11:44 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хочет продлить контракт с Хатчинсоном, игрок интересен многим клубам АПЛ
11:28 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Тоттенхэма» интересен «Манчестер Юнайтед», но у клуба есть ещё два варианта
11:03 · Англия. Премьер-лига
В «Барселоне» возник конфликт из-за звезды «Манчестер Сити»
10:55 · Англия. Премьер-лига
Капитан «Реала» может перейти в клуб из Лондона
10:37 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» отказался возвращать Щесны – названа причина
10:21 · Англия. Премьер-лига
Игроки «Манчестер Юнайтед» объявили бойкот тен Хагу после поражения 0:4
10:19 · Англия. Премьер-лига
Субименди готов покинуть «Реал Сосьедад» летом, у игрока есть варианты в Ла Лиге и в АПЛ 1
Все новости
Рекомендуем