«Боруссия» хочет подписать 19-летнего защитника «Ньюкасла»

Дортмундская «Боруссия» проявляет интерес к защитнику «Ньюкасла» Льюису Холлу. Об этом сообщает GiveMeSport.

Отмечается, что переход 19-летнего англичанина в немецкий клуб может состояться уже ближайшим летом.

В текущем сезоне Холл провёл за «Ньюкасл» 19 матчей, в которых забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 18 миллионов евро.

Напомним, вчера, 7 мая, «Боруссия» обыграла «ПСЖ» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов и вышла в финал турнира, где сыграет с победителем пары «Реал» — «Бавария».