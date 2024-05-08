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Зиеш больше не связан с «Челси»

08 Мая 2024 • 14:46 Комментировать

Атакующий полузащитник Хаким Зиеш больше не связан с «Челси». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «Галатасарай» активировал опцию выкупа марокканца. Лондонский клуб уже отправил в Стамбул документы, подтверждающие соглашение.

Зиеш перебрался в «Галатасарай» в аренду в августе прошлого года. С тех пор марокканец провёл 21 матч, в которых забил восемь голов и отдал четыре голевых паса на партнёров. Эксперты портала Transfermarkt оценивают 31-летнего Зиеша в 9,5 миллиона евро.

«Галатасарай» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Турции.

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Евро-Футбол.Ру,
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