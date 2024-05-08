Тухель: «Мне понравилось в Англии»

Наставник «Баварии» Томас Тухель поделился комментарием о своём будущем.

Ранее стало известно, что по окончании нынешнего сезона Тухель покинет мюнхенский клуб.

— Все знают, что мне понравилось в Англии и в «Челси». Это было хорошее для меня время, — цитирует Тухеля Bayern & Germany.

Напомним, немецкий специалист возглавлял лондонский клуб с марта 2023 по июнь 2024 года.

Сегодня, 8 мая, «Бавария» проведет выездной поединок против «Реала» в рамках ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов. Начало встречи запланировано на 22:00 по мск. Портал LiveResult организует текстовую трансляцию игры.