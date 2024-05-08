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Тухель: «Мне понравилось в Англии»

08 Мая 2024 • 14:40 Комментировать (1)
Ноттингем Форест
...
Челси
11.05 19:30

Наставник «Баварии» Томас Тухель поделился комментарием о своём будущем.

Ранее стало известно, что по окончании нынешнего сезона Тухель покинет мюнхенский клуб.

— Все знают, что мне понравилось в Англии и в «Челси». Это было хорошее для меня время, — цитирует Тухеля Bayern & Germany.

Напомним, немецкий специалист возглавлял лондонский клуб с марта 2023 по июнь 2024 года.

Сегодня, 8 мая, «Бавария» проведет выездной поединок против «Реала» в рамках ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов. Начало встречи запланировано на 22:00 по мск. Портал LiveResult организует текстовую трансляцию игры.

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Челси Бавария Томас Тухель ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Leonardis
08 Мая 2024 в 14:57
только, ты тут не нужен
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