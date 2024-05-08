«Тоттенхэм» готов продать защитника

«Тоттенхэм» строит планы на трансферное лето, до которого остаётся не так много времени. Как сообщает Football Insider, лондонский клуб будет готов рассмотреть предложения по защитнику Бену Дэвису.

31-летний Дэвис выступает за «Тоттенхэм» уже давно – с лета 2014 года после трансфера из «Суонси». С тех пор валлиец провёл 330 официальных матчей, в которых забил девять голов и отдал двадцать три голевых паса на партнёров.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Бена Дэвиса в 12 миллионов евро.

Ближайший матч Премьер-лиги «Тоттенхэм» проведёт в субботу, 11 мая, - против «Бёрнли» на своём поле.